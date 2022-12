La Virtus Bologna vince 92-88 con il Fenerbahce nel 16° turno di Eurolega . Alla Segafredo Arena, nel match che chiude il 2022, le 'Vu nere' si impongono pur senza gli infortunati Ojeleye, Cordinier e Hackett. Coach Scariolo trova risposte importanti dalla panca, a partire da Mannion (13 punti) e Belinelli (18), fino a questo momento poco utilizzati in Europa, senza contare un Pajola che pur sofferente a una spalla, mette a referto anche 10 assist e 3 recuperi. La Virtus manda sei uomini in doppia cifra , conquista la terza vittoria consecutiva sul parquet amico e sale in classifica a 7-9 , a un solo successo dalla zona playoff. Bologna torna in campo il prossimo 5 gennaio a Barcellona: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Grande equilibrio in avvio alla Segafredo Arena, con Teodosic e Kostas Antetokounmpo, fratello del fenomeno Giannis, che con un botta e risposta portano le rispettive squadre al primo mini riposo sul 23-25. Scariolo pesca dalla panca e trova solo buone notizie: Pajola sforna 6 assist, Mannion gioca i suoi migliori minuti della carriera in Eurolega (11 punti) e le Vu nere vanno negli spogliatoi in perfetta parità (46-46), nonostante i 15+6 rimbalzi di un incontenibile Motley. La partita è bella e spettacolare. Salgono di livello Shengeila e Jaiteh, ma dall'altra parte Itoudis ha tanti assi nella manica, a partire da Pierre e Calathes che producono un mini vantaggio per il Fenerbahce al 30' (65-68). Belinelli sembra quello del titolo con gli Spurs e infiamma l'Arena con un paio di super giocate, Pajola va in doppia cifra di assist, ma si viaggia sul filo dell'equilibrio (76 pari al 35'). L'ex campione NBA è caldo come una stufa (14 punti solo nell'ultimo periodo), la Virtus produce un parziale di 10-0 che gli vale la vittoria, nonostante il ritorno nel finale del Fenerbahce: finisce 92-88 per i bianconeri, che piazzano un gran colpaccio in ottica playoff e chiudono l'anno con il botto.

Virtus: Belinelli 18, Jaiteh 14, Mannion 13

Fenerbahce: Motley 26, Calathes e Wilbekin 12