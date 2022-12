Eurolega

La Virtus Bologna torna in Eurolega: stasera il debutto in casa contro il Monaco (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Il derby italiano contro Milano in programma l'11 novembre e il 13 di aprile. Ecco il calendario completo delle Vu Nere IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO - IL ROSTER DELLA VIRTUS