La Virtus Bologna apre il suo 2023 in Eurolega con una straordinaria vittoria sul campo del Barcellona. Finisce 83-75 per la squadra di Scariolo, trascinata dai 20 punti di Lundberg e dalle giocate di Teodosic. Venerdì tocca all'Olimpia Milano sul campo dell'Olimpiacos Pireo, tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna esce con una strepitosa vittoria nel primo match di Eurolega del 2023. Al Palau Blaugrana di Barcellona finisce 75-83 , nella partita che chiude il girone di andata. Pur senza gli infortunati Hackett e Cordinier, la squadra di Sergio Scariolo batte a domicilio la capolista, conquistando la quarta vittoria nelle ultime sei partite e risalendo in classifica con un record di 8-9 che la avvicina alla zona playoff. Decisivi i 19 punti di Lundberg , le giocate di Teodosic (8 punti e 6 assist) e l'energia di Ojeleye (14 punti), con le 'Vu nere' che chiudono con uno strepitoso 22/30 da due . Venerdì torna in campo l' Olimpia Milano , impegnata sul complicato parquet dell'Olimpiacos Pireo. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Barcellona-Virtus Bologna, la cronaca del match

Virtus spavalda e senza paura a inizio partita: precisa dalla lunga e tosta in difesa, con Lundberg che con la tripla scrive il 9-15 al 6'. I bianconeri tirano con percentuali irreali (quattro errori dal campo e l'88% da due), ognuno porta il suo mattoncino e arrivano al primo mini riposo avanti, meritatamente, di 11 lunghezze (15-26 al 10'). Arriva qualche errore in più a inizio del secondo periodo, ma è la difesa a tenere botta in casa bolognese (22-30 al 14'). Come previsto e prevedibile arriva la reazione del Barça: tre triple di Abrines e i 7 rimbalzi offensivi producono la rimonta fino al 39-42 con cui si va negli spogliatoi. La Virtus vola ancora a +8 all'inizio del terzo periodo, trascinata da uno scatenato Lundberg, prima di subire il ritorno dei blaugrana, che con Vesely e Kuric mettono la testa avanti al 25' (52-51). Scariolo perde Mannion per un problema alla spalla, ma Teodosic inventa pallacanestro e Bologna rimette la freccia al 30' (57-60). Il maestro serbo è un rebus irrisolvibile per Jasikevicius e le 'Vu nere' tornano a +9 (59-68 al 34'). Laprovittola e Mirotic tentano disperatamente la rimonta, ma la Virtus è un muro in difesa: Ojeleye mette il punto esclamativo e dopo Madrid, i bianconeri espugnano anche Barcellona 75-83 e proseguono il sogno playoff.



Barcellona: Vesely 12, Laprovittola, Kuric e Da Silva 11

Virtus Bologna: Lundberg 20, Ojeleye 14, Jaiteh 10