L'anno nuovo in Eurolega della Virtus Bologna si apre con la difficile trasferta in casa del Barcellona, secondo in classifica e tra le favorite per la vittoria finale. Palla a due alle 20.30 con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

La Virtus Bologna apre il suo 2023 in Eurolega rendendo visita al Barcellona nel 17° turno, che chiude il girone di andata. Si gioca al Pala Blaugrana con palla a due alle ore 20.30: diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Action e in streaming su NOW . La squadra di Sergio Scariolo affronta una delle corazzate del torneo, seconda in classifica con un record di 11 vittorie e 5 sconfitte. Il Barça di Sarunas Jasikevicius ha vinto tre delle ultime cinque gare, compresa quella pazzesca in casa della Stella Rossa Belgrado grazie a un buzzer di Mirotic che ha mandato il match all'overtime. Le due squadre si incrociano per la prima volta dal 2001, ma la sfida è un grande classico del baskt europeo, come dimostrano i 14 precedenti: sono 7 le vittorie a testa . Nikola Mirotic, Alex Abrines e Sergi Martinez hanno giocato tutti agli ordini di Sergio Scariolo con la Nazionale spagnola, vincendo insieme un bronzo ai Giochi di Rio 2016.

Come arriva la Virtus al match

Bologna è 13^ in classifica con un record di 7-9. I bianconeri hanno vinto tre delle ultime cinque partite, tutte alla Segafredo Arena, compresa l'ultima contro una delle favorite per il trionfo finale, il Fenerbahce. Il bilancio lontano dal parquet amico è deficitario (2-6), anche se i playoff ora sono a un solo successo di distanza. La Virtus, reduce dal pesante ko casalingo in campionato contro l'Olimpia, ha recuperato Ojeleye (sceso in campo per la prima volta contro Milano dopo un lungo stop) ma sarà ancora priva di Cordinier, per cui non è prevista una data di rientro. Non è partito per la Catalogna nemmeno Daniel Hackett, non convocato.