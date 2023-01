Sconfitta per l'Olimpia Milano nel 17° turno di Eurolega, che chiude il girone di andata. Al Pireo contro l'Olympiacos finisce 82-66, complice un terzo quarto da appena sei punti segnati. La squadra di Ettore Messina, che ferma a tre la striscia di vittorie consecutive, resta in partita fino a metà del terzo periodo, ma non riesce mai a mettere la testa avanti contro i greci, che con 11-6 vanno in testa alla classifica insieme a Monaco, Barcellona e Baskonia. Inutili i 12 punti del solito Baron, unico in doppia cifra. L'EA7 scala in classifica a 6-11, anche se la zona playoff resta distante appena tre vittorie. L'EA7 torna in campo martedì 10 gennaio a Berlino con l'Alba, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.