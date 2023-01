L'Olimpia Milano, reduce da tre vittorie consecutive, chiude il girone di andata di Eurolega rendendo visita all'Olympiacos Pireo. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW: palla a due alle ore 20

Si alza notevolmente l'asticella per l'Olimpia Milano, che chiude il girone di andata di Eurolega facendo visita all'Olympiacos Pireo. Match in programma alle ore 20 con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. I greci sono una delle favorite per la vittoria finale e attualmente occupano il 4° posto in classifica con un record di 10 vinte e 6 perse. La squadra del Pireo ha conquistato tre successi nelle ultime cinque partite e ha un record di 5-3 alla Peace And Friendship Arena. L'Olympiacos è reduce dalla vittoria record sul campo del Panathinaikos, in quello che è uno dei derby più sentiti di tutta Europa. Sono 23 i precedenti nella moderna Eurolega, con la formazione di Georgios Bartzokas che è avanti 16-7.