La Virtus Bologna cede con l'Olympiacos nel 19° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena finisce 85-83 per i greci, con i bianconeri che falliscono il tiro del pareggio. Inutili i 21 punti di Teodosic, espulso nel finale per doppio tecnico. Venerdì torna in campo l'Olimpia Milano, che ospita lo Zalgiris Kaunas: diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20.30

Sconfitta al fotofinish per la Virtus Bologna nel 19° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena, contro l'Olympiacos Pireo, finisce 85-83 per i greci, con i bianconeri che mancano in due occasioni il tiro per prolungare la sfida all'overtime. La squadra di Sergio Scariolo, dopo il -46 della gara di andata, gioca con cuore e anima, rimontando nell'ultimo periodo trascinata da un Teodosic da 21 punti e 4 assist, espulso nel finale per doppio tecnico. Occasione persa per la Virtus, che ora è 8-11 in classifica. Venerdì tocca all'Olimpia Milano, che al Forum di Assago riceve la visita dello Zalgiris Kaunas: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20.30.