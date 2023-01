Arriva un'altra sconfitta per l'Olimpia Milano nel 19° turno di Eurolega. Al Forum lo Zalgiris Kaunas passa con il punteggio di 66-61, vanificando il tentativo di rimonta nel finale della squadra di Messina. Per l'EA7, sempre ultima in classifica, si tratta della 13° ko stagionale

L'Olimpia Milano perde anche contro lo Zalgiris Kaunas nel 19° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina, reduce dal pesante ko contro l'Alba Berlino, cede al Forum di Assago con il punteggio di 66-61. Decisiva la falsa partenza dei padroni di casa, subito sotto di dieci lunghezze ma capaci, con carattere, si rientrare nel finale e spaventare i lituani, al secondo successo di fila sui parquet italiani in appena 72 ore. Milano resta desolatamente ultima in classifica con un record di 6-13. L'Olimpia torna in campo venerdì 20 gennaio quando ospiterà l'ASVEL Villeurbanne: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.