Vittoria per la Virtus Bologna nel 20° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena, Panathinaikos battuto con il punteggio di 74-64. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Sergio Scariolo ha una grande reazione all'inizio dell'ultimo quarto, quando si ribella all'ennesima rimonta subita e porta a casa una 'doppia vu' fondamentale nella corsa ai playoff. Trascinata dai 16 punti di Shengeila, dalle giocate di Teodosic (12 punti e 4 assist) e dai canestri di Baku, Bologna migliora il suo record a 9-11. Venerdì tocca all'Olimpia Milano, che al Forum riceve l'Asvel Villeurbanne: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20.30.