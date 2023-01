La Virtus Bologna, reduce da due sconfitte consecutive, ospita il Panathinaikos nel 20° turno di Eurolega. Palla a due alla Segafredo Arena alle ore 20.30: il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

La Virtus Bologna ospita il Panathinaikos nel 20° turno di Eurolega. Si gioca alla Segafredo Arena con palla a due prevista alle ore 20.30: il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. I greci occupano il 15° posto in classifica con un record di 7 vinte e 12 perse, anche se hanno appena interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive grazie al prestigioso successo nell'ultima giornata con il Maccabi Tel Aviv. Nella gara di andata, il Pana si impose 88-85 dopo un tempo supplementare. Le due squadre si sono incontrate 10 volte nella storia, la prima nel 1984. Nel 2002 i biancoverdi vinsero l'Eurolega battendo in finale la favorita Virtus per 89-83.