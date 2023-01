L'Olimpia Milano, reduce da tre sconfitte consecutive, riceve l'Asvel Villeurbanne nel 20° turno di Eurolega. Al Forum di Assago palla a due alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L' Olimpia Milano ospita l' Asvel Villeurbanne nel 20° turno di Eurolega . Si gioca al Forum di Assago, con palla a due prevista alle ore 20.30: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . E' un autentico spareggio tra le ultime della classe quello che va in scena stasera. I francesi, infatti, occupano il 18° e ultimo posto con un record di 6-13, lo stesso dell'Olimpia e sono reduci da cinque sconfitte consecutive. L'EA7 resta davanti al club di proprietà della leggenda NBA, Tony Parker, grazie al successo esterno ottenuto nella prima giornata di Eurolega per 69-62 con 18 punti di Billy Baron . Sei i precedendi tra le due squadre, con Milano che comanda 4-2.

Al Forum potrebbe uscire una partita a basso punteggio, visto che si affrontano le squadre che segnano meno nella competizione (Milano 69.6 punti per gara, l'Asvel 74.4). L'Olimpia è reduce da tre sconfitte in Eurolega, che l'hanno fatta precipitare nuovamente nei bassifondi della classifica con un record di 6-13. Se l'osservato speciale in casa lionese sarà Nando De Colo, ex compagno di Hynes al CSKA Mosca, coach Ettore Messina dovrà fare a meno dei soliti noti, Pangos e Shields. Si è invece rivisto nel successo casalingo con il Derthona in campionato il redivivo Gigi Datome, che tornerà così nelle rotazioni anche in Eurolega.