L'Olimpia Milano esce con una sconfitta contro il Monaco nel 21° turno di Eurolega. Nel Principato finisce 101-88 nonostante i 19 punti di Cabarrot, con l'EA7 che resta desolatamente all'ultimo posto in classifica. Venerdì tocca alla Virtus Bologna, ospite del Bayern Monaco: il match in diretta su match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ancora una sconfitta per l' Olimpia Milano nel 21° turno di Eurolega . Alla Salle Gaston Medecin, l' EA7 perde con il Monaco con il punteggio di 101-88. Reduce da quattro sconfitte di fila, la squadra di Ettore Messina incassa la quinta dopo aver rincorso tutti i 40' contro la squadra dell'ex Mike James , che chiude in doppia doppia da 18 punti e 10 assist. Per Milano, che conserva l' ultimo posto in classifica con un record di 6-15 e resta in attesa di rinforzi sul mercato (Shabazz Napier), inutili i 19 punti di Cabarrot e i 14 di Mitrou-Long. Venerdì scende in campo la Virtus Bologna, che è ospite del Bayern Monaco di coach Trinchieri: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Monaco-Olimpia Milano, la cronaca

Partenza da incubo per Milano, che dopo 4' si trova sotto 12-3 seppellita dalle giocate di Mike James. Trascinata da Cabarrot, l'Olimpia si riporta in parità, prima che un ulteriore parziale del Monaco (11/14 dal campo) in chiusura di quarto la spedisca nuovamente a -7 (29-22 al 10'). Thomas è un fattore dalla panchina, ma Milano concede troppo nella propria metà campo e i padroni di casa restano in controllo (43-36 al 15'). Il Monaco tira il 70% dal campo, produce 10 assist e gioca esaltando ed esaltandosi, con l'Olimpia che resta attaccata con le unghie al match nonostante i 57 punti subiti a fine primo tempo (57-50 al 20'). L'orgoglio biancorosso si traduce in difesa e canestri: Hall, Hines e Cabarrot riportano Milano in parità a quota 70. Appena i padroni di casa ritrovano ritmo in attacco, sono guai: controparziale di 10-4 in un amen per l'80-74 dell'ultimo mini riposo. L'Olimpia non ha più energie per replicare e cede 101-88, incassando la quinta sconfitta di fila.

Monaco: Okobo 19 punti, James 18

Olimpia: Cabarrot 19, Mitrou-Long 14, Thomas e Hall 12