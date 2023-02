Per le red shoes sembra ormai impossibile arrivare ai playoff, distanti 10 punti. L'obiettivo però è non avere rimpianti e provare ad aprire una piccola striscia positiva, che possa almeno allontanare lo spettro dell'ultimo posto in classifica. La Stella Rossa, che invece precede Milano di sei lunghezze, ha bisogno di una vittoria per non perdere il treno delle prime otto, complice anche la sconfitta di martedì sul parquet della Virtus Bologna. Messina sarà ancora senza il capitano Melli, ma contro il Baskonia ha finalmente trovato la prestazione e il contributo prezioso del tedesco Johannes Voigtmann . Attesa inoltre per rivedere all'opera l'ultimo acquisto, Shabazz Napier, che ha impressionato positivamente nel suo esordio di martedì.

Le parole di Ettore Messina

Il coach dei milanesi si è espresso così in conferenza stampa: "Veniamo da una buona partita contro Baskonia, una gara che ci ha dato fiducia per come l’abbiamo interpretata e conclusa, ma dovremo fare ancora meglio per superare la Stella Rossa che è in piena corsa per i playoff e ha bisogno di riprendere il proprio cammino dopo la gara di Bologna. Per noi avere ancora un buon contributo da parte di tutti, muovere la palla con pazienza e controllare i rimbalzi sarà fondamentale. Al tempo stesso dovremo cercare di limitare ulterioremente le palle perse e preparare una difesa importante cominciando dai loro uomini principali, non solo Vildoza e Nedovic, ma anche i lunghi come Bentil e Petrusev, che nella partita di Belgrado ci hanno messo in difficoltà”. All'andata Milano interruppe una striscia di sei vittorie consecutive della Stella Rossa.