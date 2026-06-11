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Milano-Venezia, Gara 1 finale Scudetto Serie A basket: il risultato LIVE

Basket

Comincia la serie finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia che mette in palio lo Scudetto 2025-26. Gara-1 è in diretta ora su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin; a seguire postpartita dal Forum di Assago con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, e le interviste a cura di Gaia Accoto

IL TABELLINO LIVE

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Serie A

Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone

Venezia batte in volata Bologna e elimina i campioni d'Italia, volando in finale dove la attende l'Olimpia Milano, che ha battuto Brescia in gara-4, chiudendo la serie sul 3-1 e tornando in finale scudetto a due anni di distanza. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno

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