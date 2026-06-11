Comincia la serie finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia che mette in palio lo Scudetto 2025-26. Gara-1 è in diretta ora su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin; a seguire postpartita dal Forum di Assago con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, e le interviste a cura di Gaia Accoto

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