Comincia la serie finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia che mette in palio lo Scudetto 2025-26. Gara-1 è in diretta ora su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin; a seguire postpartita dal Forum di Assago con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, e le interviste a cura di Gaia Accoto
Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone
Venezia batte in volata Bologna e elimina i campioni d'Italia, volando in finale dove la attende l'Olimpia Milano, che ha battuto Brescia in gara-4, chiudendo la serie sul 3-1 e tornando in finale scudetto a due anni di distanza. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno