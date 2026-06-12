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Eurocup 2026-2027, saranno 5 le squadre italiane: presenti Venezia, Napoli e... Roma

eurocup

L'Italia è il Paese più rappresentato nella prossima stagione di Eurocup con ben 5 squadre: Trento, Venezia e Tortona (con licenza quinquennale), Napoli e la neonata Roma con licenza annuale. Presente anche l'As Monaco, che vede la sua permanenza in Eurolega allontanarsi

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Sono ufficiali le 32 squadre che prenderanno parte all'Eurocup 2026/2027, che saranno suddivise in quattro gironi da otto. I migliori 16 club accederanno alla fase finale, con tutti i turni che verranno disputati con la formula al meglio delle tre partite. L'Italia è la nazione più rappresentata con cinque squadre: Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venezia e Bertram Tortona (con licenza quinquennale), mentre Napoli Basket e Basketball Club Roma (la neonata squadra della cordata di Luka Doncic) con licenza annuale. Seguono Germania e Turchia con quattro rappresentanti ciascuna.

L'elenco delle 32 partecipanti

Con licenza quinquennale:

  • Aris Salonicco (Grecia)
  • As Monaco (Principato di Monaco)
  • Bahcesehir Basket (Turchia)
  • Bertram Tortona (Italia)
  • Besiktas (Turchia)
  • Buducnost Podgorica (Montenegro)
  • Olimpia Lubiana (Slovenia)
  • Cosea Jl Bourg-en-Bresse (Francia)
  • Dolomiti Energia Trentino (Italia)
  • Hapoel Gerusalemme (Israele)
  • La Laguna Tenerife (Spagna)
  • Le Mans (Francia)
  • Lietkabelis (Lituania)
  • London Lions (Inghilterra)
  • Neptunas Klaipeda (Lituania)
  • Niners Chemnitz (Germania)
  • Paok Salonicco (Grecia)
  • Ratiopharm Ulm (Germania)
  • Skyliners Frankfurt (Germania)
  • Turk Telekom Ankara (Turchia)
  • Cluj Napoca (Romania)
  • Umana Reyer Venezia (Italia)

Con licenza annuale:

  • Balkan Botevgrad (Bulgaria)
  • Basketball Club Roma (Italia)
  • Basket Manresa (Spagna)
  • Napoli Basketball (Italia)
  • Riga Zelli (Lettonia)
  • Rostock Seawolves (Germania)
  • Krepsinio Klubas Siauliai (Lituania)
  • Slask Wroclaw (Polonia)
  • Tofas Bursa (Turchia)
  • Wild Card

Monaco in Euro...Cup

Resta ancora da decifrare il futuro europeo dell'As Monaco. Il club è stato inserito nella lista delle squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup e quindi sembra sempre più lontana una permanenza in Eurolega. Tuttavia, resta viva la possiilità tramite wild card. Qualora infatti una squadra ottenesse una wildcard in Eurolega e quindi liberasse il proprio posto in Eurocup, il posto vacante verrebbe assegnato a una delle squadre che avessero presentato la documentazione necessaria.

Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky fino al 2028

Per le prossime due stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in EuroLeague e in EuroCup. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

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