Eurocup 2026-2027, saranno 5 le squadre italiane: presenti Venezia, Napoli e... Romaeurocup
L'Italia è il Paese più rappresentato nella prossima stagione di Eurocup con ben 5 squadre: Trento, Venezia e Tortona (con licenza quinquennale), Napoli e la neonata Roma con licenza annuale. Presente anche l'As Monaco, che vede la sua permanenza in Eurolega allontanarsi
Sono ufficiali le 32 squadre che prenderanno parte all'Eurocup 2026/2027, che saranno suddivise in quattro gironi da otto. I migliori 16 club accederanno alla fase finale, con tutti i turni che verranno disputati con la formula al meglio delle tre partite. L'Italia è la nazione più rappresentata con cinque squadre: Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venezia e Bertram Tortona (con licenza quinquennale), mentre Napoli Basket e Basketball Club Roma (la neonata squadra della cordata di Luka Doncic) con licenza annuale. Seguono Germania e Turchia con quattro rappresentanti ciascuna.
L'elenco delle 32 partecipanti
Con licenza quinquennale:
- Aris Salonicco (Grecia)
- As Monaco (Principato di Monaco)
- Bahcesehir Basket (Turchia)
- Bertram Tortona (Italia)
- Besiktas (Turchia)
- Buducnost Podgorica (Montenegro)
- Olimpia Lubiana (Slovenia)
- Cosea Jl Bourg-en-Bresse (Francia)
- Dolomiti Energia Trentino (Italia)
- Hapoel Gerusalemme (Israele)
- La Laguna Tenerife (Spagna)
- Le Mans (Francia)
- Lietkabelis (Lituania)
- London Lions (Inghilterra)
- Neptunas Klaipeda (Lituania)
- Niners Chemnitz (Germania)
- Paok Salonicco (Grecia)
- Ratiopharm Ulm (Germania)
- Skyliners Frankfurt (Germania)
- Turk Telekom Ankara (Turchia)
- Cluj Napoca (Romania)
- Umana Reyer Venezia (Italia)
Con licenza annuale:
- Balkan Botevgrad (Bulgaria)
- Basketball Club Roma (Italia)
- Basket Manresa (Spagna)
- Napoli Basketball (Italia)
- Riga Zelli (Lettonia)
- Rostock Seawolves (Germania)
- Krepsinio Klubas Siauliai (Lituania)
- Slask Wroclaw (Polonia)
- Tofas Bursa (Turchia)
- Wild Card
Monaco in Euro...Cup
Resta ancora da decifrare il futuro europeo dell'As Monaco. Il club è stato inserito nella lista delle squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup e quindi sembra sempre più lontana una permanenza in Eurolega. Tuttavia, resta viva la possiilità tramite wild card. Qualora infatti una squadra ottenesse una wildcard in Eurolega e quindi liberasse il proprio posto in Eurocup, il posto vacante verrebbe assegnato a una delle squadre che avessero presentato la documentazione necessaria.
Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky fino al 2028
Per le prossime due stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in EuroLeague e in EuroCup. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.