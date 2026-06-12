L'Italia è il Paese più rappresentato nella prossima stagione di Eurocup con ben 5 squadre: Trento, Venezia e Tortona (con licenza quinquennale), Napoli e la neonata Roma con licenza annuale. Presente anche l'As Monaco, che vede la sua permanenza in Eurolega allontanarsi MERCATO SERIE A: JOHN BROWN III TORNA A BRESCIA

Sono ufficiali le 32 squadre che prenderanno parte all'Eurocup 2026/2027, che saranno suddivise in quattro gironi da otto. I migliori 16 club accederanno alla fase finale, con tutti i turni che verranno disputati con la formula al meglio delle tre partite. L'Italia è la nazione più rappresentata con cinque squadre: Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venezia e Bertram Tortona (con licenza quinquennale), mentre Napoli Basket e Basketball Club Roma (la neonata squadra della cordata di Luka Doncic) con licenza annuale. Seguono Germania e Turchia con quattro rappresentanti ciascuna.

L'elenco delle 32 partecipanti Con licenza quinquennale: Aris Salonicco (Grecia)

As Monaco (Principato di Monaco)

Bahcesehir Basket (Turchia)

Bertram Tortona (Italia)

Besiktas (Turchia)

Buducnost Podgorica (Montenegro)

Olimpia Lubiana (Slovenia)

Cosea Jl Bourg-en-Bresse (Francia)

Dolomiti Energia Trentino (Italia)

Hapoel Gerusalemme (Israele)

La Laguna Tenerife (Spagna)

Le Mans (Francia)

Lietkabelis (Lituania)

London Lions (Inghilterra)

Neptunas Klaipeda (Lituania)

Niners Chemnitz (Germania)

Paok Salonicco (Grecia)

Ratiopharm Ulm (Germania)

Skyliners Frankfurt (Germania)

Turk Telekom Ankara (Turchia)

Cluj Napoca (Romania)

Umana Reyer Venezia (Italia) Con licenza annuale: Balkan Botevgrad (Bulgaria)

Basketball Club Roma (Italia)

Basket Manresa (Spagna)

Napoli Basketball (Italia)

Riga Zelli (Lettonia)

Rostock Seawolves (Germania)

Krepsinio Klubas Siauliai (Lituania)

Slask Wroclaw (Polonia)

Tofas Bursa (Turchia)

Wild Card

Monaco in Euro...Cup Resta ancora da decifrare il futuro europeo dell'As Monaco. Il club è stato inserito nella lista delle squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup e quindi sembra sempre più lontana una permanenza in Eurolega. Tuttavia, resta viva la possiilità tramite wild card. Qualora infatti una squadra ottenesse una wildcard in Eurolega e quindi liberasse il proprio posto in Eurocup, il posto vacante verrebbe assegnato a una delle squadre che avessero presentato la documentazione necessaria.