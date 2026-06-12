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Finale Scudetto, Bargnani e Belinelli ospiti nello studio prepartita di gara-2

Serie A

In occasione della gara-2 tra Milano e Venezia per la finale Scudetto, Marco Belinelli e Andrea Bargnani saranno ospiti speciali dello studio di Sky Sport nel prepartita per approfondire e analizzare tutti i temi della sfida tra le due pretendenti al titolo di Campione d’Italia. Appuntamento sabato 13 giugno alle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Olimpia Milano e Reyer Venezia hanno aperto le danze nella finale Scudetto, col successo della squadra di coach Peppe Poeta per portarsi sull’1-0 nella serie e difendere il fattore campo. La serie finale dei playoff di LBA però è appena all’inizio e può essere seguita in diretta sui canali di Sky Sport con due ospiti speciali d’eccezione. In occasione dello studio pre-partita di gara-2, Andrea Bargnani e Marco Belinelli saranno presenti per approfondire e analizzare tutti i temi della sfida tra le due pretendenti al titolo di Campione d’Italia. La squadra editoriale di Sky sarà sia al Forum di Assago che al Taliercio di Venezia per tutta la serie, con gli studi pre e postpartita di Giulia Cicchinè e Chicca Macchi e le interviste da bordo campo di Gaia Accoto. Appuntamento da non perdere sabato 13 dalle 19.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con la palla a due prevista per le 20 col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

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