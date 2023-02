Vittoria per la Virtus Bologna nel 23° turno di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo batte l'Asvel Villeurbanne 77-64 e torna prepotentemente in corsa per un posto ai playoff. Gara condotta per 40' all'Astroballe, nonostante le pesanti assenze di Teodosic, Ojeleye e Lundberg. Decisivi i 21 punti di uno scatenato Belinelli (4/8 da tre), ben coadiuvato dai 10 di Shengelia e dai 10 punti con 5 assist e 5 rimbalzi di Cordinier. Ora le 'Vu Nere' salgono in classifica a 11-12: l'ottavo posto è distante solo una vittoria. La Virtus torna sul parquet la prossima settimana, quando riceverà alla Segafredo Arena il Barcellona: match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.