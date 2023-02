La Virtus torna in campo dopo il convincente successo contro la Stella Rossa affrontando l'Asvel Villeurbanne nel 23° turno di Eurolega. Palla a due alle ore 21, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non c'è tempo di adagiarsi sugli allori in casa Virtus Bologna, che a 72 ore dal convincente successo casalingo contro la Stella Rossa, torna sul parquet rendendo visita all'Asvel Villeurbanne per il 23° turno di Eurolega. All'Astroballe di Lione palla a due alle ore 21, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. I francesi occupano la 16^ posizione in classifica, con un record di 8-14 e hanno vinto due delle ultime cinque partite, tra cui quella del Forum contro l'Olimpia. All'andata la squadra di Nando De Colo, leggenda dell'Eurolega, vinse a Bologna.