La Virtus Bologna cede nettamente al Barcellona nel 24° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena, i bianconeri vengono sconfitti con il punteggio di 92-75. Con questa battuta d'arresto la squadra di Sergio Scariolo scivola in classifica con un record di 11-13, allontanandosi dalla zona playoff. Fatale un parziale da incubo di 52-22 per i blaugrana nei due quarti centrali. La prossima settimana l'Eurolega si prende una pausa, riservata alle coppe nazionali: la Virtus torna in campo il 24 febbraio, quando ospiterà alla Segafredo Arena il Baskonia. Match da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW.