La Virtus Bologna riceve il Barcellona nel 24° turno di Eurolega: la squadra di Scariolo a caccia di un successo per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Palla a due alla Segafredo Arena alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Appuntamento di prestigio per la Virtus Bologna, che riceve il Barcellona nel 24° turno di Eurolega. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW con palla a due alle ore 20.30. Alla Segafredo Arena arriva la terza forza del torneo, forte di un record di 15-8 e vittorioso in tre delle ultime cinque partite. Il Barça di coach Saras Jasikevicius, costruito per la vittoria, finale, è uscito vittorioso contro Maccabi e Bayern nel doppio turno della scorsa settimana ed è al 2° posto in classifica in Liga ACB con 16 successi a sole 3 sconfitte. All'andata la Virtus fu capace di espugnare il Palau Blaugrana con il punteggio di 75-83, grazie ai 20 punti di Lundberg e ai 6 assist di Milos Teodosic.