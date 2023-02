La Virtus Bologna batte il Baskonia nel 25° turno di Eurolega e resta in corsa per un posto ai playoff: alla Segafredo Arena finisce 88-83 grazie alle giocate nel finale del solito Teodosic, a referto con 17 punti e 7 assist. La prossima settimana le 'Vu nere' saranno ospiti del Fenerbahce: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vittoria per la Virtus Bologna nel 25° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena il Baskonia viene battuto con il punteggio di 88-83. Reduce da due successi nelle ultime tre gare, ma con il fardello del ko nella finale di Coppa Italia, le 'Vu nere' si sono imposte di carattere, grazie ai 15 punti di Belinelli, all'energia del ritrovato Abass e alle giocate nel finale del solito Teodosic, a referto con 17 punti e 7 assist. La squadra di Scariolo sale in classifica a 12-13 e resta ampiamente in corsa per un posto nei playoff. La Virtus torna in campo la prossima settimana, quando renderà visita al Fenerbahce: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.