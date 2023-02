La Virtus Bologna, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro Brescia, riceve il Baskonia nel 25° turno di Eurolega. Palla a due alle ore 20.30 alla Segafredo Arena: il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Impegno casalingo per la Virtus Bologna nel 25° turno di Eurolega. I bolognesi ospitano alla Segafredo Arena il Baskonia, in un match fondamentale per dare la caccia a un posto nei playoff. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20.30. Gli spagnoli occupano attualmente la settima posizione con un record di 13 vittorie e 11 sconfitte, anche se hanno perso tre delle ultime cinque partite. Il Baskonia è una macchina da canestri, essendo il miglior attacco del torneo con 85.4 punti per partita, forte anche delle tre triple di media segnate da Markus Howard. Attenzione però alla Virtus, la squadra che concede meno da dietro l'arco, solo il 33.2%. Nella gara di andata i baschi si imposero 90-79 con 22 punti di Vanja Marinkovic.