Serata di grande basket per il 26° turno di Eurolega: alle 18.45 la Virtus Bologna rende visita al Fenerbahce, alle 20.30 al Forum di Assago tocca all'Olimpia Milano, che riceve la capolista Olympiacos. I match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Condividi

Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague. Si torna in campo per la 26^ giornata della Regular Season di Eurolega, con due formazioni italiane tra le protagoniste, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Le due italiane scenderanno sul parquet entrambe venerdì, una dopo l’altra, con la Virtus ospite a Istanbul dei turchi del Fenerbahce. Palla a due alle ore 18.45, live su Sky Sport Uno e NOW. Alle 20.30 match casalingo per l’Armani, che al Forum di Assago se la vedrà con i greci dell’Olympiacos Pireo. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e NOW.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario della Virtus La Virtus Bologna torna in Eurolega: stasera il debutto in casa contro il Monaco (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Il derby italiano contro Milano in programma l'11 novembre e il 13 di aprile. Ecco il calendario completo delle Vu Nere IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO - IL ROSTER DELLA VIRTUS VIRTUS BOLOGNA TORNA IN EUROLEGA La Virtus Bologna torna in Eurolega grazie al successo nell'Eurocup 2022. Per le Vu Nere è un ritorno nella massima competizione dopo 14 anni di assenza. I bianconeri hanno vinto il titolo nel 1998 e nel 2001. La Virtus fa il suo debutto stasera in casa contro il Monaco: ecco il calendario di questa stagione 1a giornata – VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – AS MONACO

– AS MONACO 2a giornata – GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – BAYERN MUNICH

– BAYERN MUNICH 3a giornata – MARTEDÌ 18 OTTOBRE: ZALGIRIS KAUNAS – VIRTUS BOLOGNA

4a giornata – GIOVEDÌ 20 OTTOBRE: PARTIZAN BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

5a giornata – GIOVEDÌ 27 OTTOBRE: REAL MADRID – VIRTUS BOLOGNA

6a giornata – VENERDÌ 4 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – ASVEL VILLEURBANNE 7a giornata – VENERDÌ 11 NOVEMBRE: EA7 MILANO – VIRTUS BOLOGNA

8a giornata – GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – VALENCIA

– VALENCIA 9a giornata – MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE: PANATHINAIKOS – VIRTUS BOLOGNA

10a giornata – VENERDÌ 25 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – EFES ISTANBUL

– EFES ISTANBUL 11a giornata – VENERDÌ 2 DICEMBRE: STELLA ROSSA BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

12a giornata – VENERDÌ 9 DICEMBRE: OLYMPIACOS PIREO – VIRTUS BOLOGNA

Fenerbahce-Virtus alle 18.45 La Virtus prosegue la caccia a un posto nei playoff sul difficile parquet del Fenerbahce. La squadra di coach Sergio Scariolo ha vinto tre delle ultime cinque partite, che l'hanno portata al 12° posto in classifica con un record di 12-13. L'avversario è però di primissimo livello, costruito per trionfare, come dimostra il quarto posto in graduatoria, con 15 vittorie e 9 ko. I turchi hanno aggiunto nelle ultime ore un crack come Tyler Dorsey, proveniente dalla Nba e un passato nelle file dell'Olympiacos, che si aggiunge a campioni come Bjelica, Wilbekin, Calathes, Guduric e Pierre. Virtus sempre senza Cordinier, ancora fermo ai box.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario dell'Olimpia Comincia questa sera l'avventura dell'EA7 Milano nell'Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutta in casa dell'ASVEL Villeurbanne (ore 20, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW ASVEL-OLIMPIA, LA GUIDA TV - MILANO, IL ROSTER 2022-2023 1^ GIORNATA: Asvel-Olimpia (06/10/2022)

Ritorno il 20/01/2023

2^ GIORNATA: Olimpia-Alba Berlino (14/10/2022)

Ritorno il 10/01/2023 3^ GIORNATA: Partizan Belgrado-Olimpia (18/10/2022)

Ritorno il 09/03/2022



Olimpia Milano-Olympiacos alle 20.30 L'Olimpia vuole continuare il trend positivo che la vede vincente da tre partite consecutive, ma il match contro l'Olympiacos sa di 'mission impossibile'. I greci, infatti, guidano il torneo con un record di 18-7, hanno vinto le ultime sette partite e, al momento, sono i grandi favoriti per il trionfo finale. All'andata la formazione del Pireo si impose 82-66 con 16 punti di Alec Peters, incrementando così il vantaggio nei precedenti, che ora recita 17-7. Milano che si presenterà al via sempre senza gli infortunati Pangos, Hall e Shields, Datome a cui si è anche aggiunto Biligha nella finestra per le nazionali.