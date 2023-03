L' Olimpia Milano si regala un'altra notte da sogno e batte il Partizan Belgrado nel 28° turno di Eurolega. Al Forum di Assago, la squadra di Ettore Messina si impone 76-62 grazie a un ultimo periodo strepitoso (27-16), che la porta al 6° successo consecutivo , il quinto sul parquet amico. Decisivi i 14 punti a testa di Baron e Davies, con Pangos inventore con 7 assist . L'EA7 sale in classifica con un record di 12-15, sempre con una gara da recuperare (vs Fenerbahce). Giovedì 16 marzo l'Olimpia torna sul parquet rendendo visita al Real Madrid : tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Il Partizan parte con le marce altissime e vola 2-10 a metà primo quarto. L'Olimpia trova finalmente la via del canestro, ma l'ex Punter fa male (9 punti) e il divario resta importante (13-19 al 10'). La squadra di Messina alza un muro davanti al canestro (appena 10 punti concessi), Pangos inventa (4 assist) e Melli finalizza (7 punti), per il sorpasso con cui i padroni di casa vanno negli spogliatoi (30-29). L'intensità è altissima, le difese la fanno da padrone come in una partita di playoff e si segna con il contagocce (36-38 al 25'). Si va avanti sul filo dell'equilibrio, con Napier che fa esplodere il Forum con la tripla sulla sirena che al 30' rimette Milano con la testa avanti 49-46. Davies e Baron sono devastanti in attacco, l'Olimpia si sblocca anche da dietro l'arco e parte con un pazzesco parziale di 11-0 all'inizio dell'ultimo quarto (60-46 al 33'). Il Partizan in attacco è solo Exum, Milano ha un'energia pazzesca e contiene la rimonta degli uomini di Obradovic: finisce 76-62 per l'EA7, con il Forum che silenzia i migliaia di serbi presenti e continua a sognare l'impossibile rimonta playoff.

Olimpia: Baron e Davies 14, Pangos e Napier 10

Partizan: Punter 15, Lessort 11