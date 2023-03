Importante successo in chiave playoff per la Virtus Bologna nel 28° turno di Eurolega. Contro l'Alba Berlino finisce 96-74 grazie ai 21 punti e 6 assist di Teodosic e ai 22 di Weems. Alla Mercedes-Benz Arena, la squadra di Sergio Scariolo ancora priva di Shengelia, Cordinier e Ojeleye, soffre nei primi tre minuti, per poi mettere le mani sulla partita e non mollarla più. La Virtus, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, migliora il suo record a 13-15 e mantiene in vita le speranze di agguantare l'ottavo posto. Le 'Vu nere' tornano in campo giovedì 16 marzo, quando renderanno visita al Monaco di Mike James: tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.