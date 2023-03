Stasera le due italiane: Virtus e Olimpia su Sky

Italiane in campo stasera nel 28° turno di Eurolega. Alle 18 la Virtus Bologna costretta a vincere in casa dell'Alba Berlino per proseguire la caccia a un posto nei playoff. Alle 20.30 al Forum l'Olimpia, reduce da cinque vittorie di fila, sfida il Partizan Belgrado di Obradovic. I match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW Condividi

Serata di grande basket in Eurolega, dove si gioca il 28° turno. Si apre alle 18 con la Virtus Bologna che rende visita all'Alba Berlino, fanalino di coda del torneo. Alle 20.30, al Forum di Assago, l'Olimpia Milano ospita il Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic. Entrambi i match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Alba Berlino-Virtus Bologna alle 18 Ultima chiamata o quasi per la Virtus, che rende visita all'Alba Berlino, ultima in classifica con un record di 7-20. La squadra di Sergio Scariolo, un solo successo nelle ultime quattro partite e 12^ in classifica con un record di 12-15, è reduce dal ko interno con il Partizan, in cui ha perso prima Shengelia (varicella) e poi Ojeleye (infortunio muscolare). Contro i tedeschi, un solo successo nelle ultime cinque partite, è obbligatorio vincere per tenere accesa la fiammella di speranza playoff. All'andata la Virtus si impose con il punteggio di 85-76.

Olimpia Milano-Partizan Belgrado alle 20.30 Il Forum di Assago è pronto a riempirsi in occasione della sfida tra due dei migliori coach della storia del basket continentale: Ettore Messina e Zelimir Obradovic. In palio, però, c'è molto di più. L'Olimpia è reduce da cinque vittorie consecutive in Eurolega e si è rilanciata in classifica, dove occupa la 14^ posizione con un record di 11-15 e una gara da recuperare (vs Fenerbahce). Con il rientro di Pangos e Shields Milano sogna di agguantare i playoff, anche se l'impresa sembra quasi impossibile. Il Partizan degli ex Punter e Leday, corsaro appena quarantotto ore fa a Bologna, è già un super banco di prova: 6° con un bilancio di 15-12, ha vinto quattro delle ultime cinque partite, anche se all'andata cedette 80-75 sotto i 25 punti di Shields.