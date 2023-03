Colpaccio per l'Olimpia Milano nel recupero del 24° turno contro il Fenerbahce. Nel match di Istanbul che non si era giocato a causa del terribile terremoto che aveva colpito la Turchia, gli uomini di Ettore Messina vincono con il punteggio di 82-75. Tra le file dell'EA7, ancora priva di Pangos, Datome e Hall, 26 punti di uno scatenato Napier (5/8 da tre) e 19 di Cabarrot, con i canestri decisivi nel finale di Baron. Milano si risolleva dopo i due ko consecutivi della scorsa settimana con il Real e quello di domenica in campionato con la Virtus. Con questa vittoria, l'Olimpia va 13-16 in classifica e resta in corsa per un posto nei playoff. Si torna in campo venerdì, al Forum, quando arriverà a far visita il Bayern Monaco di coach Trinchieri: il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.