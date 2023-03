Pesante sconfitta per la Virtus Bologna nel 30° turno di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo viene battuta dal Real Madrid con il punteggio di 96-79. Alla Segafredo Arena ko arrivato nonostante i 26 punti di Belinelli e i 18 di Ojeleye. Partita che gira subito dalla parte degli spagnoli, avanti 12-26 alla fine del primo periodo e capaci di allungare sul +17 all'intervallo lungo (33-50). La Virtus, trascinata da Belinelli e Shengelia, ha un sussulto d'orgoglio e prova a giocarsela fino alla fine (50-60 al 30'). I bianconeri però sbattono contro Yabusele ed Hezonja in formato NBA: il Real tiene percentuali stellari dalla lunga e vince. Con questa sconfitta, le 'Vu nere' scendono in classifica 13-17 e abbandonano, di fatto, la corsa ai playoff. La Virtus torna in campo martedì 28 marzo sul parquet del Maccabi Tel Aviv, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.