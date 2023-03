L'Olimpia Milano batte il Bayern Monaco nel 30° turno e prosegue nella sua incredibile rincorsa ai playoff di Eurolega. Al Forum di Assago finisce 99-74, con 20 punti di Napier. Match in cui i padroni di casa partono con le marce altissime: Melli, Tonut e Voigtmann producono il 25-8 con cui si arriva al primo mini intervallo. Nel deserto totale, Trinchieri trova un Obst stellare (19 punti e 5/6 nelle triple) che consente al Bayern di restare in partita (49-36 al 20'). Milano ritrova nella ripresa gli eroi di Istanbul, Napier e Cabarrot, che riportano il divario a distanza di sicurezza (72-54 al 30'). L'ultimo quarto serve solo per le statistiche, con Messina che dà spazio a tutti e concede la passerella al Forum. L'EA7, otto vittorie nelle ultime nove partite, sale in classifica con un record di 14-16 e, a quattro giornate dalla fine, accorcia a un solo successo la distanza dall'ottavo posto. L'Olimpia torna in campo martedì 28 marzo, quando renderà visita all'Efes Istanbul, altra big a caccia di vittorie per sperare nei playoff con cui condivide il record, in un vero e proprio spareggio: il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.