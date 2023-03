La squadra di Scariolo mai in partita in Israele: il Maccabi Tel Aviv, reduce da otto vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega, trova la nona accelerando sin dal primo quarto e rallentando solo nell'ultimo, a giochi già ampiamente conclusi. Senza Teodosic e Cordinier, la Virtus incamera la quinta sconfitta nelle ultime sei partite continentali e deve dire addio al sogno playoff

Sconfitta pesante per la Virtus Bologna. Questo è il responso severo della Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv: il Maccabi rifila un terribile +31 ai bolognesi, incapaci per tutto il match di mostrarsi alla pari dei loro avversari, ormai quasi sicuri di accedere alla postseason di Eurolega. Un obiettivo evaporato invece per la squadra di Scariolo, troppo discontinua per tutta la stagione e crollata nell'ultimo periodo, trovando in Israele il quinto ko negli ultimi sei incontri disputati.

La cronaca della partita

Bologna si presenta senza la guida geniale di Teodosic in un reparto play-guardie già impoverito dall'assenza prolungata del francese Cordinier. Il Maccabi registra subito un parziale di 8-0 con le triple di Colson, la Virtus tenta una reazione con Hackett ma l'inerzia della partita è subito molto chiara: con una buona distribuzione di punti i padroni di casa chiudono il primo quarto avanti 28-13. Nel secondo periodo è già tempo di bandiera bianca per Belinelli e compagni. Il Maccabi arriva a guidare il match con 30 punti di vantaggio, doppiando quasi quelli segnati da Bologna (62-33 al 20'). Il divario non verrà più colmato dalla Virtus, con il solo Ojeleye a battagliare e ultimo a mollare sui due lati del campo. Dopo l'intervallo l'unico traguardo del Maccabi è arrivare al più presto a quota 100 punti, centrato verso la metà dell'ultimo quarto. Hilliard, Brown e Baldwin rimpinguano il loro score, per una prestazione offensiva magnifica rappresentata soprattutto dalla differenza nel numero degli assist (38-20) e dalla percentuale di tiri da 2 punti (70.3%) e da 3 (46.9%). Il Maccabi tra 48 ore si prepara ad accogliere anche l'Olimpia Milano nell'ultimo doppio turno settimanale in stagione, mentre la Virtus, pur ormai senza obiettivi di classifica, cercherà il riscatto sul campo ancor più difficile dell'Anadolu Efes. Per continuare a giocare anche il prossimo anno tra i migliori d'Europa, l'unica speranza ormai è una licenza degli organizzatori.