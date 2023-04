La Virtus Bologna è impegnata sul parquet del Valencia nel 33° e penultimo turno di Eurolega. Entrambe la squadre sono fuori dalla lotta ai playoff, ma una vittoria sarebbe fondamentale in ottica futura per la Segafredo. Il match alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Torna su Sky e in streaming su NOW l'Eurolega, la principale competizione di basket per club a livello europeo. Tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile si torna in campo per la 33^ giornata della Regular Season, con due formazioni italiane tra le protagoniste, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Su Sky e NOW saranno quattro in tutto i match da seguire. La prima italiana a scendere sul parquet sarà la Virtus, che sarà ospite degli spagnoli del Valencia. Diretta su Sky Sport Uno e NOW alle ore 20.30.