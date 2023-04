La Virtus Bologna esce con un'altra sconfitta dal 33° turno di Eurolega. Al Pabellon Fuente De San Luis, il Valencia passa con il punteggio di 79-68. In una partita che non contava per la lotta ai playoff, le 'Vu nere' reggono per 30', poi crollano nell'ultimo periodo nonostante i 21 punti di Ojeleye. In classifica ora la squadra di Sergio Scariolo scivola con un record di 14-19. Abbandona le speranze playoff anche l'Efes, due volte campione d'Europa: la formazione di Ataman cede con il Fenerbahce ed esce dalla lotta per entrare tra le prime otto. La Virtus chiuderà la sua Eurolega 2022-23 alla Segafredo Arena contro l'Olimpia Milano giovedì 13 aprile: il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.