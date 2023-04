Si è conclusa la stagione regolare di Eurolega. Nell'ultimo turno, lo Zalgiris Kaunas di Achille Polonara ha conquistato a spese del Baskonia l'ultimo posto utile per i playoff, guadagnando anche la settima testa di serie. Milano e Bologna fuori, così come i bi-campioni in carica dell'Efes. L'Olympiakos del bulgaro Vezenkov, uno dei papabili al titolo di Mvp, ha chiuso davanti a tutti e si candida a essere la favorita per la vittoria finale. Ecco tutte le qualificate e gli incroci per decidere chi andrà alle Final Four