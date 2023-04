Alla Segafredo Arena si conclude meglio l'Eurolega della squadra di Sergio Scariolo. Bologna ritrova la vittoria dopo cinque sconfitte consecutive tra tutte le competizioni. Lo scintillante duo Hackett-Belinelli infligge un ko in rimonta agli ospiti, che chiudono la loro fallimentare stagione europea con 15 vittorie e 19 sconfitte, proprio davanti ai connazionali in classifica. La Virtus ora confida nella wild card per tornare a disputare il torneo anche il prossimo anno

Prove generali in vista dei playoff scudetto. Virtus Bologna e Olimpia Milano chiudono le proprie, anonime campagne europee con un derby ormai inutile per classifica e ambizioni. Il quinto scontro diretto stagionale tra le due squadre serve solo a far riposare acciaccati e infortunati, a far recuperare minutaggio ai giocatori rientrati da poco e a prendere le misure all'avversario in ottica del presumibile duello per lo scudetto.

La cronaca della partita

I padroni di casa hanno il backcourt quasi completamente out con le defezioni di Teodosic, Mannion, Pajola e Cordinier oltre a quella di Abass, mentre gli ospiti non hanno Melli, Napier e Luwawu Cabarrot ma possono sfruttare l'occasione per concedere ritmo a Hall e Datome, tornati da poco dopo un lungo stop. Le squadre sono allegre in difesa ed effervescenti in attacco: Hackett-Belinelli trascinano Bologna, mentre Milano si appoggia soprattutto ai lunghi Davies e Voigtmann per il 22-26 dei primi dieci minuti, incorniciato da un buzzer di Datome. Nel secondo periodo l'Olimpia allunga e tocca addirittura il +14 (25-39) con un break di 13-3. La Virtus trova finalmente qualcosa da Jaiteh, grande assente della stagione, per limitare i danni fino al 39-47 dell'intervallo.

Al ritorno sul parquet non cambiano i protagonisti della sfida: Belinelli colpisce dall'arco e Hackett continua a produrre nel pitturato, mentre Voigtmann e Davies fanno capire di avere ancora qualche colpo in canna. La coppia azzurra però è incandescente e prepara il terreno alla rimonta avvicinandosi sul 65-68. Nel quarto finale è sempre il play di Forlimpopoli, grande ex del match, a ergersi a protagonista assoluto scollinando i 20 punti a referto con un sensazionale 100% da 2 (7/7), 50% da 3 (2/4) e toccando anche la doppia cifra negli assist. Shengelia offre il suo contributo e la Virtus arriva sul +9 (85-76). Voigtmann e Baron tengono in piedi le speranze di Milano, che torna a -3 con la tripla del tedesco a 52 secondi dalla fine. Troppo tardi: Bologna non trema ai liberi e si porta a casa la quarta vittoria su cinque partite stagionali contro l'ex coach Messina. Un buon viatico in vista del finale di stagione in Serie A, con la speranza di tornare a calcare i palcoscenici di Eurolega anche nella prossima stagione. La proprietà confida nella sospirata licenza dagli organizzatori della competizione. Milano invece, dopo due qualificazioni di fila ai playoff, si lecca le ferite per un pessimo inizio di stagione ed è pronta a rituffarsi in campionato, imprescindibile obiettivo per salvare l'annata dopo le ulteriori sconfitte in Supercoppa e Coppa Italia.