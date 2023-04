L'Eurolega chiude la stagione regolare con il derby italiano tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Il match in programma alle 20.45, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Si gioca il 34° e ultimo turno della massima competizione continentale, con le due squadre italiane già aritmeticamente fuori dalla lotta per un posto nei playoff. Si gioca per il prestigio e per l'onore, anche in vista di una possibile e probabile sfida in campionato. L'Olimpia con il suo record di 15-18 è già sicura di chiudere davanti alla Segafredo (13-20), che all'andata si era imposta al Forum 64-59. Se Messina sorride dopo aver recuperato i tanti infortunati, l'infermeria delle 'Vu nere' resta ancora piena, con l'assenza di Teodosic e Pajola. Virtus che è reduce da cinque sconfitte di fila, mentre l'Olimpia nell'ultimo match giocato al Forum ha battuto una delle favorite per la vittoria finale, il Barcellona.