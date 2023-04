Decise le sanzioni dell'Eurolega sulla maxi-rissa nel finale di gara 2 dei quarti di finale tra Real Madrid e Partizan Belgrado. Guerschon Yabusele, autore della mossa da judoka su Dante Exum, è stato squalificato per cinque giornate. Due giornate per Punter, una a testa per Deck e Lessort. Non sarà possibile per le due squadre presentare ricorso

L'Eurolega ha stabilito le giornate di squalifica per i protagonisti della maxi-rissa di gara 2 dei playoff tra Real Madrid e Partizan Belgrado, con la partita sospesa a poco meno di due minuti dalla fine per mancanza di giocatori (espulsi) e con l'omologazione della vittoria dei serbi. Guerchon Yabusele, il lungo del Real che ha cinturato e sbattuto a terra il play avversario Dante Exum provocandogli la rottura del tendine del dito, se la cava con 5 giornate. Tornerà disponibile per la prossima edizione dell'Eurolega. Nel Real anche 1 giornata di squalifica per Gabriel Deck, mentre nel Partizan 2 giornate di stop per Kevin Punter e 1 per Matthias Lessort. Le decisioni non potranno essere appellate dalle società, che dovranno entrambe pagare una multa di 50mila euro.