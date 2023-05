Olympiacos in finale di Eurolega: la squadra del Pireo rimonta il Monaco di Mike James 76-62 nella prima semifinale delle Final Four di Kaunas con un pazzesco parziale di 27-2 nel terzo periodo. Alle ore 20 il 'clasico' tra Real Madrid e Barcellona: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

