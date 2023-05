Si assegna oggi il titolo di campione d'Europa 2023. In campo a Kaunas nella finale di Eurolega l'Olympiacos e il Real Madrid, con palla a due fissata alle ore 19. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

E' il grande giorno della finale di Eurolega. Alla Zalgirio Arena di Kaunas, Lituania, si assegna il titolo di campione d'Europa. Chi metterà il proprio nome nell'albo d'oro dopo l'Efes Istanbul? Sul parquet, con palla a due alle ore 19, si affrontano l'Olympiacos e il Real Madrid, che si giocano per la quarta volta la coppa più importante in una finale. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La squadra del Pireo va a caccia del 4° titolo (l'ultimo, nel 2013, lo vinse proprio coi 'blancos'), il Real del Chacho Rodriguez invece va per salire a 11 e consolidarsi sempre di più in vetta all'albo d'oro della competizione. Alle 16 la finalina di consolazione tra Monaco e Barcellona: diretta Sky Sport Arena e NOW.