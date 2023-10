Prima della partita contro l'Olympiakos, l'Olimpia Milano ha celebrato Gigi Datome, ritiratosi al termine della scorsa stagione dopo lo scudetto da Mvp delle finali e il Mondiale giocato con l'Italia. L'ex giocatore è stato inserito nella Hall of Fame del club: "Ringrazio la società per questo onore. Qui ci sono stati tanti campioni, ma non tutti amati come me anche nelle difficoltà. Ringrazio i miei compagni, gli allenatori, la proprietà e tutti quelli che lavorano dietro le quinte"

"In pochi amati come me"

Datome è stato inserito nella Hall of Fame della società, omaggiato con la sua ex maglia numero 70 e con una targa celebrativa consegnategli dai vecchi compagni di squadra Niccolò Melli e Kyle Hines. Nel suo discorso, "Gigione" non ha nascosto l'emozione del momento: "Credevo di aver smesso di commuovermi, ma per me è un onore essere nella Hall of Fame di questa gloriosa squadra. A Milano hanno giocato tanti campioni, ma non tutti sono stati amati, stimati e rispettati come me anche nelle difficoltà. I sentimenti nascono dall'impegno e dalla dedizione, per questo ringrazio chi ha condiviso questo percorso con me, i compagni, gli allenatori, gli staff e la proprietà. Ho parlato anche troppo, ora sosteniamo i ragazzi, la stagione è lunga. Forza Olimpia". Nell'intervallo della partita, Milano ha comunicato l'ingresso nella Hall of Fame di altri sei campioni della sua storia recente, determinanti per ottenere i primi successi dell'era Armani: Mason Rocca, Keith Langford, Curtis Jerrells, Krunoslav Simon, Rakim Sanders e Vlado Micov.