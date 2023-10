Milano torna a giocare in Eurolega dopo il rinvio della partita contro il Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana. La squadra di Messina cercherà la prima vittoria in una serata speciale che vedrà l'omaggio a Gigi Datome per il suo ritiro e il suo ingresso nella Hall of Fame della società con altri sei ex giocatori dell'Olimpia (non ancora comunicati). La partita è in diretta dalle 20:45 su Sky Sport Uno e in streaming su Now con pre-partita dalle 20:15