La Virtus Bologna domina sin dall'avvio l'Alba di Berlino, vince 87-76 e conquista la seconda vittoria di fila in Eurolega, trascinata da uno straripante Shengelia da 26 punti e 32 di valutazione. Tra i tedeschi 15 punti di Matteo Spagnolo. Domani tocca a Real Madrid-Milano: diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna batte 87-76 l'Alba Berlino e conquista la seconda vittoria consecutiva in Eurolega. Partita senza storia al PalaDozza, con la squadra di Luca Banchi che vola via già a metà del primo quarto e gestisce i tentativi di rimonta degli ospiti. Gara da incorniciare per un inarrestabile Shengelia (26 punti con 9/11 dal campo e 32 di valutazione), in doppia cifra anche Mickey (15) e Belinelli (12). Nell'Alba, in chiaroscuro i due azzurri: per un Procida piuttosto in ombra (2 punti in 13' con 1/5 dal campo), c'è uno Spagnolo da 15 punti.