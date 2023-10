La Virtus Bologna vuole trovare la prima vittoria in casa della sua stagione europea. Al Pala Dozza arriva l'Alba Berlino della coppia italiana Procida-Spagnolo, primo avversario di una dura settimana che vedrà Belinelli e compagni affrontare anche la Stella Rossa del grande ex Milos Teodosic. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport e in streaming su NOW con pre-partita dalle 20

Settimana casalinga in Eurolega per la Virtus Bologna . Al Pala Dozza arrivano l'Alba Berlino e la Stella Rossa nel primo doppio impegno settimanale della stagione europea. Stasera l'avversario sarà la squadra tedesca dei giovani italiani Procida e Spagnolo, decisi a continuare la loro crescita ad alti livelli per trovare ancora più spazio in futuro con la Nazionale dopo il Mondiale giocato in estate nelle Filippine.

Come arriva Bologna al match

Bologna ha perso beffardamente all'esordio europeo contro lo Zalgiris Kaunas, sperperando nell'ultimo quarto un vantaggio di 15 punti. Si è però riscattata alla grande la scorsa settimana vincendo sul parquet del Monaco, una delle squadre favorite per arrivare alle Final Four. Banchi, che dovrà rinunciare ancora a lungo a Polonara, operato per neoplasia testicolare, sta recuperando alcuni giocatori deludenti lo scorso anno come Lundberg e Mickey, sta ottenendo buone risposte sia dallo storico nucleo italiano che da alcuni nuovi acquisti e sta mettendo in mostra una delle migliori versioni di Shengelia in maglia Virtus. Per continuare il buon momento sarà importante non sottovalutare l'Alba: una vittoria sarebbe la miglior preparazione al big match di venerdì 20 ottobre contro la Stella Rossa dell'ex Milos Teodosic. Il programma su Sky: