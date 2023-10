Per il secondo anno consecutivo, la Virtus Bologna è tra le protagoniste di Eurolega. Si parte giovedì alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas, subito la sfida all'amatissimo ex Teodosic, oggi alla Stella Rossa. Il 14 novembre il derby azzurro con l'Olimpia Milano: ecco il calendario della stagione europea della squadra di Luca Banchi. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW