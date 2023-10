La 5^ giornata di Eurolega promette spettacolo: oltre ad Alba-Olimpia, in programma alle 18.30 il derby di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa, con circa 20mila spettatori scatenati attesi sulle tribune della Stark Arena. Nel video le parole dei protagonisti di una delle rivalità più sentite dello sport. E alle 20.45, sempre su Sky Sport Max e in streaming su NOW, c'è il 'clasico' Real Madrid-Barcellona