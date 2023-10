Gianmarco Pozzecco esordisce sulla panchina dell'Asvel Villeurbanne. Lo fa in Eurolega, davanti al suo nuovo pubblico, affrontando la Virtus Bologna. La squadra di Banchi ha vinto finora tre partite su quattro nella competizione, mentre i francesi sono ancora a digiuno di successi. La partita è in diretta dalla 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

All'improvviso è comparso Gianmarco Pozzecco sul percorso europeo della Virtus Bologna. Il ct della Nazionale italiana in settimana è stato nominato nuovo allenatore dell'Asvel Villeurbanne, avversario stasera della squadra di Luca Banchi. Pozzecco ha mantenuto il doppio incarico con la Federazione e affronterà così giocatori da lui allenati in questi ultimi anni e che potrebbe riallenare nei prossimi mesi come Pajola e Abass. Il coach ha spiegato a Sky le ragioni della sua scelta:

Dove vedere Asvel-Bologna su Sky Sport

Le V Nere sono state protagoniste di un ottimo avvio di stagione, rimanendo finora imbattute in quattro giornate di campionato, vincendo la Supercoppa ma soprattutto conquistando tre vittorie su quattro incontri in Eurolega, tra cui due contro avversarie dirette per i playoff come Monaco e Stella Rossa. L'unica sconfitta è arrivata all'esordio contro lo Zalgiris in casa: sempre al PalaDozza Bologna ha vinto le due partite della scorsa settimana contro Alba Berlino e Stella Rossa. Ora ci sarà Pozzecco, che riporta a tre il numero degli allenatori italiani in Eurolega assieme a Banchi stesso ed Ettore Messina a Milano (lo scorso anno oltre a Sergio Scariolo a Bologna c'era anche Andrea Trinchieri al Bayern Monaco). Per Pozzecco si tratta del suo esordio in Eurolega, con un Asvel che finora ha raccolto solo sconfitte. Ecco dove seguire il match: