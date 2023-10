La squadra di Ettore Messina, reduce da due sconfitte consecutive contro Alba Berlino e Pesaro, recupera il match della seconda giornata di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, rinviato lo scorso 8 ottobre per l'acuirsi del conflitto israelo-palestinese. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 20:30 e con pre-partita alle 20

Dolcetto o scherzetto al Forum di Assago. L'Olimpia Milano deve solo aspirare al primo e non può più permettersi altri scherzi. La partenza ad handicap in Eurolega (1 vittoria e 3 sconfitte) rischia come lo scorso anno di rendere complicato l'obiettivo playoff (o almeno play-in) in caso di nuovi inciampi. Le ultime due gare, perse contro avversari alla portata come l'Alba Berlino in Europa e Pesaro in Serie A, obbligano a un'immediata reazione.