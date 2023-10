Milano perde ancora. Il Maccabi vince al Forum

La cronaca della partita

Inizio offensivamente spumeggiante ad Assago. Milano vede il canestro enorme e colpisce con un 5/5 da tre punti nel primo quarto: Mirotic è il consueto trascinatore, ben accompagnato anche da Voigtmann per il 32-27 al 10'. Il Maccabi non è da meno, ma cerca soprattutto i due punti facili in area (9/12 nei primi 10 minuti). Lorenzo Brown con le sue scorribande è un rebus per la difesa di Messina, così come l'atletismo dei lunghi Bonzie Colson e Josh Nebo. Nel secondo periodo il Maccabi aumenta l'aggressività sul perimetro e l'Olimpia vede diminuire l'efficacia al tiro (1/6 dall'arco), senza inoltre riuscire a mettere un freno al ritmo degli israeliani in difesa. La squadra ospite ribalta sempre il campo con velocità e si avvicina. Milano si mantiene avanti all'intervallo con le prime giocate di Shields e la produzione dei suoi lunghi Mirotic-Voigtmann-Poythress (52-50 al 20'). Anche il terzo quarto è un continuo botta e risposta, ma con il Maccabi che mette il muso avanti. A uno Shields caldo risponde Jasiel Riviero, che con 8 punti di fila porta la partita sul 72-75 a dieci minuti dalla fine e sovraccarica di falli Melli e Poythress (4 ciascuno). Nel finale le percentuali dell'inizio sono solo un ricordo tra i tanti falli e gli ancor più numerosi errori grossolani. Si procede a strappi, con il Maccabi nel ruolo della lepre e Milano troppo dipendente da Mirotic, che alterna punti e banali palle perse. Due triple di Lorenzo Brown scavano il solco definitivo (84-93) e portano il Maccabi alla terza vittoria stagionale in Eurolega. Milano invece affonda (record 1-4) con lo spettro della scorsa stagione che sembra materializzarsi. Giovedì, sempre al Forum, arriverà il Monaco dell'ex Mike James per invertire la tendenza. La situazione però non sembra delle più serene, con un nervoso Messina che non si ferma nemmeno per la consueta e immediata intervista post-partita.