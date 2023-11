L'ex James condanna Milano: vince il Monaco

Il Forum di Assago fischia ancora Milano. L'Olimpia rispetto alla partita di due giorni fa contro il Maccabi difende meglio, come richiesto dal suo allenatore, ma attacca anche peggio e incassa contro il Monaco la quinta sconfitta su sei partite in Eurolega, la quarta di fila sia in Europa che tra tutte le competizioni, campionato compreso. Messina esclude Pangos dai 12 , portando l'inutilizzato Bortolani in panca e schierando in quintetto un positivo Tonut. Un possibile segnale in ottica mercato?

La cronaca della partita

Milano dà subito una prima risposta con un parziale inaugurale di 8-0, propiziato dalle triple di Mirotic, Tonut e da un appoggio in contropiede di Lo. Monaco rientra bene dal timeout, ma l'Olimpia mantiene un buon vantaggio chiudendo il primo quarto avanti 18-13. Nel secondo Hall dà segnali di redenzione con due triple di fila, ma anche Mike James inizia a ingranare e induce Messina al primo timeout con il canestro più fallo subito del 24-21. Inizia un testa a testa che vede i padroni di casa trainati al solito da Shields e Mirotic, mentre gli ospiti si aggrappano alla fisicità di Hall e al piazzato tanto efficace quanto stilisticamente strano di Brown: 37-35 a metà gara. Nel terzo quarto di grande sterilità offensiva, ogni canestro è un gol. L'Olimpia fa i conti con i problemi di falli di Melli (4) e Lo (3), ma ottiene risposte incoraggianti sui due lati dal campo da Poythress e Hall. Milano segna i primi punti al 25', ma in compenso bagna le polveri avversarie, soprattutto di Okobo. Peccato però che James, incurante dei fischi del suo ex pubblico, segni 7 punti fondamentali per il 48-52. La trama della partita non cambia nel quarto periodo: Milano fatica a costruire tiri puliti, arrivando spesso alla fine dei 24 secondi, con Mirotic avulso dall'attacco e Shields che colleziona forzature: spesso non funzionano, a volte sì, come per la tripla del 60-63 a 3 minuti dalla fine. Finalmente Melli si prende delle responsabilità in attacco: 6 punti e un ottimo assist per il -1 di Shields (66-67) a 36 secondi dalla fine. Una pura illusione: James segna una fantastica tripla in stepback, togliendosi uno sfizio verso quel Messina che non lo confermò nel roster dell'Olimpia nel 2019. Lo perde palla, a conclusione di una partita tragica da 14 turnover, e il Monaco sublima la vittoria con la schiacciata finale in campo aperto di Blossomgame. Quattro vittorie di fila per la squadra di Obradovic, quattro sconfitte consecutive invece per Milano, che ora ha un record di 1-5 e rischia già di allontanarsi troppo dalle posizione importanti.