Dopo quattro sconfitte consecutive, l'Olimpia ritrova il sorriso e gli applausi dei propri tifosi con una prestazione di grande solidità contro il Valencia, che esce sconfitto dal Forum con il punteggio di 83-52. Decisivi i 19 punti di Mirotic e i 10 di Lo, in una serata da zero di Shields. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L' EA7 ritrova vittoria , sorriso e applausi. Ne l 7° turno di Eurolega , la squadra di Ettore Messina piega il Valencia e si mette alle spalle un periodo nero, che l'aveva vista sconfitta nelle ultime quattro uscite in Europa. Al Forum finisce 83-52 , con l'Olimpia trascinata dai 19 punti di Mirotic (3/6 dalla lunga e 7 rimbalzi), dai 10 con 6 assist di Lo e in generale da una prova difensiva di grande livello contro una delle formazioni fin qui più in palla del torneo (5-2). Il tutto in una serata da virgola con 0/7 al tiro di Shevon Shields . Un successo che vale a livello morale, ma anche di classifica, con Milano che centra la seconda vittoria di questa sua Eurolega in attesa del derby con la Virtus della prossima settimana.

La cronaca del match

L'Olimpia parte con le marce altissime, trascinata prima da un Mirotic stellare (14 punti in avvio) e poi dalle seconde linee come Flaccadori, che mandano i padroni di casa avanti 23-12 al primo intervallo. Valencia ha un sussulto d'orgoglio, rosicchia qualche punto dopo essere sprofondata anche a -19 con la seconda tripla di giornata, ma l'EA7 rimette un gap importante nel finale di primo tempo (44-31 al 20') grazie al solito Mirotic e a un ottimo 7/16 da dietro l'arco. L'Olimpia difende e corre, tutti portano il loro mattoncino anche in una serata da dimenticare per Shields: così Valencia viene ancora una volta sommersa dall'ondata biancorossa, che produce un parziale di 20-8 nel terzo periodo che di fatto mette in ghiaccio la partita (64-39 al 30'). Messina regala minuti a tutti, Bortolani si toglie la soddisfazione dei primi punti in Eurolega e Milano chiude tra gli applausi del Forum: i fischi della scorsa settimana sono alle spalle.