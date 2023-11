Crolla nel finale la Virtus, che cede 100-74 al Real Madrid di Campazzo (18 punti e 11 assist) e Tavares, interrompendo la striscia di cinque vittorie consecutive in Eurolega. A nulla sono serviti i 15 punti di Belinelli, ultimo ad arrendersi tra le 'Vu Nere'. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Virtus esce sconfitta nettamente dalla complicata trasferta di Madrid : i campioni in carica, non a caso ancora imbattuti in questa stagione, vincono 100-74 e restano in testa alla classifica. Le 'Vu Nere' interrompono le cinque vittorie di fila ma restano nelle zone altissime della classifica con un record di 5-2 . Partita in bilico solo nel primo periodo, poi il Real dei vari Campazzo (18 punti e 11 assist) e Tavares (17 e 7 rimbalzi) prende il largo e gestisce la partita. Inutili per Bologna (6/25 da tre e 18 palle perse) i 15 punti di Belinelli e i 17 di Shengelia. La prossima settimana la Virtus giocherà il derby italiano con l'Olimpia .

La cronaca del match

Il Real si affida alla premiata ditta Campazzo-Tavares, ma la Virtus non molla un centimetro e risponde colpo su colpo agli affondi dei padroni di casa, con Hackett che sulla sirena del 10' con un gioco da tre punti mette la freccia per il 26-27. Da questo momento, la squadra di Banchi si spegne (12 palle perse), il Real si esalta in entrambe le metà campo. Campazzo è imprendibile, Tavares non contrastabile: ne esce un terrificante parziale di 27-10 che manda il Madrid negli spogliatoi sul +16 (53-37 al 20'). Il copione non cambia nella ripresa, con il Real che difende come un ossesso e corre meravigliosamente in contropiede. La Virtus fatica tremendamente in attacco, dove il solo Shengelia trova con una certa continuità il canestro: al 30' il tabellone recita 68-51. Belinelli è l'ultimo ad arrendersi e con qualche canestro dei suoi, tiene acceso il lumicino fino a metà dell'ultimo periodo: poi il Real si scatena, decide di chiudere i conti e prende il largo, fino al 100-74 finale.